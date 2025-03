Iodonna.it - Film collettivo israelo-palestinese, i registi: "Le nostre voci insieme sono più forti"

L’Oscar per il miglior documentario alla 97/a edizione dei premi è andato a No Other Land Diretto, prodotto, scritto e montato da un. «Abbiamo fatto questo, palestinesi e israeliani, perchèlepiù», afferma il giornalista e regista israeliano Yuval Abraham mentre accetta,al reporter e registaBasel Adra, l’Oscar per il miglior documentario. Leggi anche › Il trionfo record di “Anora” agli Oscar 2025: ben 5 premi per la travolgente rom-com di Sean Baker iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Gaza irrompe agli Oscar. Il“No Other Land” vince come Miglior documentario iO Donna.