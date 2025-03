Sport.quotidiano.net - Fezzanese, tre passi avanti verso i playout: "Vittoria importante ma strada ancora lunga"

Sesto risultato utile consecutivo per lache si impone per 2-1 a Civita Castellana con il Flaminia, in un match fondamentale per la lotta salvezza.meritatissima per la compagine di Gatti che premia l’ottima prova collettiva da parte della squadra, soprattutto sul piano del carattere e della personalità. Le reti dei fezzanoti portano la firma di Lunghi e Cantatore mentre Masi ha colpito la traversa. Verdi che mancavano di D’Alessandro squalificato e degli infortunati Ngom, Loffredo e Stradini oltre a Cesarini, che ha seguito comunque i suoi compagni nellatrasferta laziale. I tre punti rilanciano il team di Fezzano nella lotta alla salvezza: pur restando all’ultimo posto, si porta a due sole lunghezze dallo stesso Flaminia restando a -5 punti dal Trestina vittorioso sul Grosseto.