Feyenoord Inter Van Persie senza un centrocampista titolare? Le ultime dall’Olanda

di Redazione, Vanun? Lein vista della gara di ChampionsArrivano notizie riguardo il, avversario dell’nella gara di mercoledì sera, valida per gli ottavi di finale della Champions League. Olandesi che nel turno di playoff, hanno mandato a casa il Milan. Secondo Voetbalnational, le possibilità che ilpossa contare su Antoni Milambo per la partita di mercoledì sera al De Kuip sono piuttosto basse. Il giovane, classe 2005, sta affrontando un infortunio all’inguine e la sua prenella sfida di Champions League contro l’è altamente incerta. L’allenatore Robin vanspera invece di recuperare Ayase Ueda e probabilmente anche Jakub Moder. Tuttavia, per quanto riguarda Milambo, la situazione si sta complicando sempre di più.