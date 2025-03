Feyenoord-Inter Sky o Amazon? Dove vedere la sfida Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sky o. Dopo aver concluso la Fase Campionato al quarto posto, l’si prepara a tornare protagonista inLeague. Gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno negli ottavi di finale il, squadra olandese che ha conquistato il pass per questa fase eliminando il Milan nei playoff. Unadal grande fascino europeo, con i nerazzurri chiamati a confermare la loro solidità e ambizioni in una delle competizioni più prestigiose.L’andata si disputerà in trasferta, mercoledì 5 marzo alle ore 18:45, nello storico Stadion Feijenoord, meglio conosciuto come De Kuip, uno degli impianti più iconici del calcio olandese. Un’atmosfera calda attenderà l’, che dovrà cercare di ottenere un risultato positivo per affrontare al meglio il ritorno a San Siro.Sky o?Il match sarà trasmesso in esclusiva suPrime Video, accessibile tramite l’app dedicata disponibile per smart TV, smartphone, tablet, PC e console.