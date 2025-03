Feyenoord-Inter | quattro nerazzurri in diffida in vista del ritorno Ecco chi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il pareggio per 1-1 maturato a Napoli che ha mantenuto iin vetta al campionato, proprio davanti agli azzurri di Antonio Conte, per l’il tour de force continua con la partita di mercoledì sera con l’andata degli ottavi di finale di Champions League a Rotterdam contro il, già esecutore del Milan qualche settimana fa.L’però arriva a Rotterdam non nelle migliori condizioni. Stanca dai troppi impegni in calendario, per ianche la situazione infortuni diventa pesante, con gli esterni di centrocampo quasi tutti indisponibili. Oltre a ciò, si aggiunge anche il rischio giallo perelementi inche farebbe saltare ildell’11 marzo a San Siro.Rischio giallo per: occhio a Dumfries e PavardDa tenere d’occhio in ottica giallo ci sonoelementi della rosa di Simone Inzaghi.