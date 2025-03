Internews24.com - Feyenoord Inter, per gli olandesi 2 partite rinviate. Scoppia la bufera

di Redazione, accolta la richiesta di rinvio di 2per il club di Rotterdam.il caos in Olanda: ecco cosa è successoA due giorni dal match di Champions League tra, in Olanda è caos totale a causa dell’accoglimento della richiesta da parte della squadra di Rotterdam di poter usufruire di 10 giorni per concentrarsi sulla sfida contro i nerazzurri; slitta così la sfida contro il Groningen al 2 Aprile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questo verdetto permetterà alla squadra olandese di riposare sei giorni tra andate e ritorno. Nonostante le polemiche montate non c’è nulla di irregolare, infatti questa è un’opzione contemplata dal regolamento dell’Eredivisie a patto che il comune di competenza dia il proprio benestare. I precedenti però non sono tutti andati a buon fine, infatti nel caso dell’Ajax, il club aveva fatto la stessa richiesta per rinviare la gara contro il PEC Zwolle con esito negativo da parte del comune di Zwolle appunto.