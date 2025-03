Sport.periodicodaily.com - Feyenoord-Inter: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. I nerazzurri proveranno subito a mettere in discesa la qualificazione contro gli olandesi che però hanno già giocato un brutto scherzo eliminando il Milan.si giocherà mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio De Kuip.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli olandesi hanno sorprendentemente eliminato il Milan ai playoff ed ora vogliono ripetersi contro i cugini dei rossoneri. La squadra del neo tecnico Van Persie ha chiuso la fase eliminatoria al diciannovesimo posto con 13 punti, frutto di quattro vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. In campionato sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Nijmegen che è costato loro il terzo posto distante 2 punti. I nerazzurri si sono qualificati direttamente agli ottavi in virtù del quarto posto nella fase a girone unico.