Feyenoord Inter la rivelazione di Sky | da Appiano filtra quell’idea di formazione inedita di Inzaghi

di Redazione, ladi Sky: dadidiper ovviare all’emergenza infortuniIn vista didi mercoledì sera, la squadra di Simonesta preparando la gara valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro dovrà ovviare all’emergenza infortuni che ha coinvolto quasi la totalità degli esterni, trovando alcune soluzioni alternative come anche il possibile cambio modulo col passaggio alla difesa a 4. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, il piano A del tecnico piacentino sarebbe quello di mantenere il 3-5-2, schierando però Bastoni in un inedito ruolo di esterno a sinistra.– «Oggi è un’ipotesi di lavoro. Da verificare domani.Per ovviare all’emergenza sulle fascepotrebbe schierare Bastoni esterno a sinistra in un 352 con Dumfries a destra.