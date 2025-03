Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi tiene d’occhio i diffidati: due difensori a rischio, e non solo…

di Redazione: duepotrebbero complicare l’emergenza in caso di ammonizione, nella gara di Champions LeagueCon l’emergenza sugli esterni, due dei quattro giocatori dell’in Champions League dovranno prestare particolare attenzione nella sfida di mercoledì contro il, valida per l’andata degli ottavi di finale. Si tratta di Denzel Dumfries e Benjamin Pavard, che rischiano di saltare il match di ritorno a San Siro, in programma martedì 11 marzo, in caso di ammonizione.Un’eventuale squalifica complicherebbe ulteriormente le scelte di Simone, già certo di dover fare a meno di Carlos Augusto, Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco, tutti indisponibili a causa di problemi muscolari. Probleminon solo in difesa, ma anche a centrocampo, con Barella e Asllani che potrebbero rischiare la gara di ritorno a San Siro.