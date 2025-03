Inter-news.it - Feyenoord-Inter, Inzaghi studia due moduli alternativi. Bastoni jolly! – Sky

Leggi su Inter-news.it

è una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: di seguito le possibili scelte di formazione di Simone, con Alessandropotenziale protagonista.IL PUNTO –si disputerà mercoledì 5 marzo alle ore 18.45 al De Kuip Stadium. Le due compagini, che si sfideranno nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sono consapevoli della ghiotta possibilità di affrontare nei turni successivi una squadra diversa dal Real Madrid e dal Liverpool, quelle più temute al momento nella più importante competizione europea. Ma l’attenzione di entrambe è ora rivolta al presente. Per quanto riguarda il modo in cui i nerazzurri arrivano all’incontro, alle difficoltà riscontrate sul piano del calendario si aggiungono le considerevoli defezioni sugli esterni.