Internews24.com - Feyenoord Inter, Inzaghi prepara una formazione inedita: le due opzioni per Rotterdam

Leggi su Internews24.com

di Redazioneuna: le duetattiche per la sfida di Champions League aMancano soltanto due giorni a, la gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, competizione in cui la squadra di Simoneè rimasta l’unica a portare avanti la bandiera italiana. Il tecnico nerazzurro pensa allada poter schierare a, facendo i conti con i numerosi infortuni, soprattutto sugli esterni. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport sulle soluzioni tattiche per l’allenatore piacentino., IL NUOVO MODULO – «Il 3- 5-2 era una legge incisa nella pietra in anni e anni di studio tra Roma e Milano, ma per la prima voltapensa seriamente di cambiare vestito per una festa europea.