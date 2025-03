Tvplay.it - Feyenoord-Inter, è già polemica: caos in Champions League, Inzaghi non ci sta

Leggi su Tvplay.it

Gli olandesi hanno un enorme vantaggio, nerazzurri shockati dalla decisione della Federazione olandesi: la situazione.Superato il pareggio in campionato contro il Napoli, l’si appresta ad affrontare un mese di marzo piuttosto impegnativo. La doppia sfida dicontro ile poi il match con l’Atalanta che, di fatto, potrebbe valere un bel pezzo di stagione per i nerazzurri di Simone, è giàinnon ci sta (LaPresse) tvplay.itIl pareggio contro il Napoli lascia, a dir la verità, un sapore amaro sulla bocca dei nerazzurri, non tanto per la prestazione messa in capo (non di certo la migliore mai vista prima) quanto per il vantaggio conquistato ed il pareggio subito a tre minuti dalla fine. Due punti persi, nelle menti dell’, che adesso devono fare da monito per la doppia sfida europea, fondamentale per il prosieguo della stagione nerazzurra e per gli obiettivi prefissati dalla dirigenza e da Simone