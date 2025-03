Feyenoord-Inter arbitro | ecco la scelta arbitrale

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare degli ottavi di finale di Champions League, includendo anche la sfida tra, in programma mercoledì alle 18.45.Per dirigere il match è stato scelto l’norvegese Espen Eskås, che sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin.Il quarto ufficiale designato è Sigurd Kringstad, anch’egli proveniente dalla Norvegia. Per quanto riguarda il supporto tecnologico, il VAR sarà affidato al tedesco Christian Dingert, mentre l’AVAR sarà il portoghese Tiago Martins. Questaconferma l’attenzione dell’Uefa nel garantire un’elevata qualitàper un match di grande importanza come l’andata degli ottavi di finale.