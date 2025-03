Inter-news.it - Feyenoord, aiuti dall’Olanda in vista dell’Inter: gara rinviata – CdS

Ilpuò concentrarsi interamente sul doppio confronto con l’Inter in Champions League. In Olanda confermano il rinvio di una partita.LA SFIDA – Per l’Inter ricomincia l’avventura in Champions League. Mercoledì i nerazzurri saranno impegnato a Rotterdam contro ilnell’andata degli ottavi di finale. Poi martedì 11 il ritorno allo Stadio San Siro di Milano. L’Inter, unica squadra italiana ancora in corsa su tutti i fronti, dovrà, com’è noto, fare i conti con tantissime assenze, soprattutto per quanto riguarda le corsie. A meno di sorprese, l’unico esterno arruolabile per Rotterdam sarà Denzel Dumfries. Insomma, non è il miglior modo per presentarsi al de Kuip. Ma l’Inter dovrà fare i conti anche con gliche arrivano.Per ilc’è solo l’Inter: testa ai nerazzurri per 10 giorniFOCUS CHAMPIONS LEAGUE – Come sottolinea il Corriere dello Sport, ilinfatti nei prossimi dieci giorni potrà concentrarsi interamente sul doppio confronto contro l’Inter, senza pensare al campionato.