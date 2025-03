Lanazione.it - Festa delle Nozze d’oro, 97 coppie. C’è chi celebra 68 anni d’amore

Ben 97, provenienti da Terni e provincia, dall’Umbria, da Rieti, Prato, Ferrara e Roma, accompagnate da figli e nipoti, hanno rinnovato davanti all’urna di San Valentino gli impegni consacrati sull’altare nel giorno del matrimonio.ta in Basilica la tradizionale, presieduta da monsignor Vito Piccinonna, vescovo di Rieti, conta da monsignor Salvatore Ferdinandi vicario generale della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. “Record“ per una coppia in cui il marito ha 101e la moglie 94, che hanno festeggiato i 68di matrimonio; un’altra hato i 67di matrimonio, una decina dihannoto i 60di matrimonio, altri i 56, 55 e 51di matrimonio. Moltepresenti avevano partecipato, 25fa, allad’argento.