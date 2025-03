Secoloditalia.it - Festa della donna, sinistra da ridere: sciopero dei treni (contro Salvini) e “transfemministe” in piazza contro Meloni…

Il copione ormai è lo stesso, da qualche anno. Lasi festeggia, in Italia, con un bellonei trasporti, e non solo. Di sabato, così da favorire il “ponte”, sabato 8 marzo, quando i lavoratori di diverse categorie incroceranno le braccia. La Usi-Cit e altre sigle sindacali (come Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Clap) hanno indetto unogenerale nazionale che toccherà il settore pubblico come il privato, e che potrebbe creare disagi soprattutto nei trasporti via treno, aereo ma anche per chi decidesse di imboccare le autostrade. Dalle 21 di venerdi’ 7 alle 21 di sabato 8 marzo la circolazione ferroviaria potrà subire cancellazioni o variazioni, per unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord proclamato dalle sigle sindacali autonome.