Ferrari Leclerc e Hamilton | il 6 marzo evento speciale a Milano in diretta su Sky e NOW

La ScuderiaHP è pronta per un giovedì 6indimenticabile a, durante il quale la squadra abbraccerà i suoi tifosi prima di partire per il Gran Premio d’Australia, che domenica 16 darà il via alla nuova stagione di Formula 1. L’occasione di riportare il team a contatto con gli appassionati – dopo il bagno di folla in piazza Duomo del 2019, quando si celebrarono i 90 anni dalla fondazione della Scuderia – è offerta dalla partnership con UniCredit che, grazie anche al grande sforzo della municipalità di, ha permesso di organizzare l’denominato “Drivers' Presentation by UniCredit”. Charlese Lewissaranno sul palco in piazza Castello per incontrare e interagire con i tifosi insieme anche al Team Principal, Fred Vasseur.On stage. Gli appassionati potranno avvicinarsi alla location fin dal primo pomeriggio, dove l’intrattenimento sarà assicurato dalle ore 16 con un DJ set.