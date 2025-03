Ferrari che batosta | l’annuncio gela i tifosi

Leggi su Sportface.it

Si scaldano i motori, stanno per accendersi i semafori verdi: la nuova stagione di Formula 1 è ormai vicinissima a prendere il via.Mancano infatti meno di due settimane al primo weekend della stagione, quello che aprirà uno dei campionati con più aspettativa di sempre. A Melbourne tra il 14 e il 16 marzo prenderà il via il nuovo campionato, con una scuderia che sembra essere un passo avanti alle altre e almeno altri quattro team pronti a lanciare l’assalto al titolo costruttori e al titolo piloti. La McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, campione costruttori in carica, parte avanti a tutti sia per quanto emerso dai primi test stagionali in Bahrain sia per come ha concluso la scorsa stagione. Subito dietro con il fiato sul collo ci sono la, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che non hanno nascosto di voler vincere tutto, la Red Bull, con Max Verstappen che vuole riconfermarsi, la giovane Mercedes con Russell ed Antonelli e l’Aston Martin che con l’accoppiata Alonso-Briatore vuole tornare a sognare.