Anteprima24.it - Ferrante a Mignano Monte Lungo: “Raccogliere le istanze del territorio per sostenere la crescita”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho accolto con piacere l’invito del Sindaco Andrea De Luca a far visita quest’oggi alla comunità mignanese, una delle tante laboriose realtà che impreziosiscono le nostre aree interne ed hanno scritto la storia del nostro Paese. Ladi queste comunità passa necessariamente da quella delle infrastrutture loro asservite ed è per tale motivo che ho voluto eseguire anche un sopralluogo in corrispondenza dell’area dove un domani dovrebbe insistere il nuovo svincolo della A1 che sarà collegato alla S.S.85 var ‘Variante di Venafro’ attraverso una nuova arteria stradale”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullioin visita quest’oggi aove è stato accolto, a Palazzo di Città, dal Sindaco De Luca e dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.