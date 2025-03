Ilrestodelcarlino.it - Fermana, la beffa atroce è nel recupero. Svanisce la vittoria, arriva la contestazione

1 ROMA CITY 1(4-2-3-1): Perri 6,5; Cocino 7, Tafa 5,5, Tomassini 6, Casucci 6 (44’ st Pinzi sv); Etchegoyen 6,5, Mavrommatis 6,5; De Silvestro 6,5, Valsecchi 6 (35’ st Perez sv), Sardo 5,5 (35’ st Diouane sv); Bianchimano 6,5 All. Brini ROMA CITY 1 (3-5-2): Salvati 6; Alari 5,5 (43’ st Trasciani sv), Spina 6, Giorgini 6; Fradella 6 (10’ st Costa 6,5), Icardi 6, Gelonese 6, Marchi 6,5 (30’ st Ofoma 6,5), Calisto 6 (35’ st Demastro sv); Hernandez 6,5, Limongelli 7. All. Boccolini Arbitro: Iorfida di Collegno 6 Reti: 4’ st Cocino, 48’ st Limongelli Note: spettatori 1.024. Ammoniti Gelonese, Etchegoyen, Casucci, Tafa, Limongelli. Angoli 7-3,1’ + 7’ Unaper la, unacheimprevista al minuto numero 93, firmata Limongelli che strozza in gola l’urlo dellacanarina e fa gelare un Bruno Recchioni attonito che alla fine contesta la squadra, che resta ancora ultima in classifica.