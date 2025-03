Ilnapolista.it - Ferguson sotto accusa: secondo l’ex calciatore Lineker, lo United è peggiorato per colpa sua

Continua il periodo di crisi del Manchester; oltre ad essere 14esimi in Premier, sono usciti dall’Fa Cup contro il Fulham ai rigori.inglese Garyha messo in dubbio l’eredità lasciata da Sir Alex; ha paragonato i Red Devils al Liverpool di Klopp, sostenendo che il tedesco avesse lasciato il club lo scorso anno in uno stato migliore.: lopersua?Ha ragione? Questa è la domanda che si pone il Telegraph, che scrive:Non c’è dubbio il gran capitale intellettuale lasciato daquando si è ritirato nel 2013. Ma il crollo da allora si deve più ai fallimenti di coloro che sono arrivati nella dirigenza. Avrebbero dovuto essere pronti e capaci di guidare la squadra. Una successione non si crea solo con il manager giusto, ma anche con chi gestisce il club.