Iltempo.it - Feltri demolisce Macron: “È il peggiore di tutti. Sono preoccupato per la sua salute mentale”

Le “pagelle” dell'attuale situazione geopolitica. È questo quello che fa Vittorionel suo articolo comparso su Il Giornale, rispondendo alla domanda di un lettore: “Ilnon è certamente Donald Trump, che, come aveva promesso durante la campagna elettorale, sta lavorando concretamente per negoziare la pace tra Russia e Ucraina, ricevendo attacchi e critiche da parte di coloro che pure in tre anni nonstati capaci di compiere nulla di concreto se non inviare armi e dare pacche sulla schiena al presidente ucraino. Senza dubbio l'obiettivo è ambizioso e non può essere messo a segno nel giro di qualche giorno, come pure aveva previsto il tycoon ricorrendo a toni forse troppo sensazionalistici ed ottimistici. Del resto, lo sappiamo che a lui piace esagerare, essere sopra le righe, ma questo non vuol dire che non sia leader affidabile.