Fellegara in lutto per la perdita di Primo Barbieri

Vasto cordoglio e dolore aha suscitato la scomparsa di(foto), avvenuta all’età di 78 anni. Stimato benefattore della frazione, è stato ilpresidente del Circolo Nuovadi via Botte. Prima della pensione, ha lavorato per trent’ anni alla Pre.Gel di Gavasseto. Lo piangono la moglie Lena, il figlio Roberto, la nuora Alessia, la nipote Paola. Il funerale si terrà questa mattina alle 10,15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per la chiesa di San Savino a, dove alle 10,30 sarà celebrata la messa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per l’ Ara crematoria del cimitero di San Cataldo a Modena. Non fiori, ma eventuali offerte all’Hospice Madonna dell’ Uliveto. gi.fi.