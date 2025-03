Oasport.it - Federica Brignone: “Mi merito una candidatura a essere portabandiera a Milano Cortina 2026”

35 vittorie e 80 podi in Coppa del Mondo di sci alpino,è sempre più la donna di punta dello sport italiano negli ultimi mesi. Se Jannik Sinner si è elevato a Stella Polare per quanto fatto nel tennis a livello maschile, la valdostana sta trasmettendo sugli sci sensazioni che riportano alla mente, in qualche modo, quanto fatto da Alberto Tomba o Deborah Compagnoni in passato, in fatto di continuità di rendimento e capacita di esprimere se stessa in gara.L’ultima vittoria ieri nel superG a Kvitfjell (Norvegia) è stata l’ottava perla stagionale: “È stata una super gara, difficile e tosta. Io sono arrivata giù scuotendo la testa come le mie avversarie. È stato qualcosa di top. Ho urlato al traguardo perché alcuni passaggi non li avevo fatti al top, però evidentemente ieri il SuperG era talmente tosto che nessuno è riuscito a fare la gara perfetta.