Anteprima24.it - Febbraio senza neve per il secondo anno di fila all’Osservatorio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoZero centrimetri. Questa la quantità diregistratadi Montevergine nel mese dida poco conclusosi, un mese caratterizzato da scarsi apporti precipitativi (si ricordano solo un paio di perturbazioni di rilievo), ma soprattutto avaro di apporti disignificativi sull’Appennino campano, per lo meno al di sotto dei 1600 metri. Si tratta della quarta volta, nella storia dell’Osservatorio, in cui nel mese dinon si registra la caduta di. I tre precedenti risalgono, in ordine cronologico, al 1959, al 1980 e al 2024. L’asdinel mese dirappresenta dunque già di per sé un evento eccezionale. Il fatto che vi sia stata asdiper ben due anni die che nel 2023 siano caduti solo 4 cm la dice lunga su quanto sia anomala, inquietante e molto preoccupante la “parentesi sub-climatica” che stiamo vivendo, che si inserisce in un quadro evidentemente condizionato dai recenti cambiamenti climatici.