Fcsb-Lione | le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. I francesi vogliono salvare una stagione deludente contro i rumeni che però si stanno confermando una squadra ostica e in forma.si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18.45 presso l’Arena National di Budapest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREL’ex Steaua Bucarest non sta tradendo il suo glorioso passato tanto da essere in lotta per vincere il campionato e aver fatto molta strada in questa prima fase di Europa League, dove hanno conquistato 14 punti in 8 gare che sono valsi il playoff superato in virtù del doppio successo sui greci del Paok. Momento delicato per i francesi, reduci dal cambio recente di guida tecnica con Fonseca che ha sostiutuito Sage. L’andamento continua però ad essere altalenante, sperando di migliorare la situazione a partire dall’Europa League, dove comunque sono stati centrati direttamente gli ottavi, grazie quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.