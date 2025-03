Ilfoglio.it - Fate vedere i film degli Oscar a chi lamenta che “non ci sono più quelli di una volta”

Leggi su Ilfoglio.it

Spiace per Timothée Chalamet. Il premioda attore protagonista era uno, e se l’è portato via Adrien Brody. Il bis del 2003, quando vinse con “Il pianista” di Roman Polanski (. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti