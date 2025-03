Laverita.info - Farsi le lampade, ma con misura. I consigli per la tintarella perfetta

Ci sono vari tipi di dispositivi per l’abbronzatura artificiale: dalla lampada, al lettino, alla doccia solare. Molti ne fanno uso d’inverno, oppure prima di andare in vacanza al mare, per non presentarsi in spiaggia bianchi come il latte. Ogni apparecchiatura ha la sua caratteristica: quelle ad alta pressione abbronzano più rapidamente, quelle a bassa pressione in modo più graduale e duraturo. Ma attenzione: nessuna è sicura al 100%.