Ilrestodelcarlino.it - Fantaveicoli Imola, in ventimila lungo il percorso per ‘scortare’ il coloratissimo corteo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 marzo 2025 – Colori, sorrisi e creatività. Si potrebbe riassumere in questo modo la 28esima edizione deidi. Ildei veicoli, partito alle 14.30 dall’Autodromo e arrivato fino a piazza Matteotti, è stato accolto da oltre 22.000 persone, ben distribuiteil. Grandi e piccini hanno colto l’occasione per vedere i 25 protagonisti della Grande Sfilata, frain concorso e gruppi ospiti e anche per travestirsi e rivivere insieme un momento di gioco e allegria. Sono state quattro le categorie in concorso per questa edizione 2025:Scuole, Gruppi Mascherati Scuole e Gruppi Mascherati. A ricevere il premo dalle mani del sindaco di, Marco Panieri, come primo classificato nella categoriaè stato Amici dell’allegria, con ’Alla pesca del granchio blu’.