Fallimento Salernitana Calcio, assolti con formula piena Lombardi, Loschiavo e Rispoli

Tempo di lettura: 3 minutiIl Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, presieduta del dott. Domenico Diograzia, ha assolto con“per non aver commesso i fatti” o “perché il fatto non sussiste” Antonio, Antonioe Francesco, per tutti reati loro contestati in merito aldella, all’epoca presieduta da Antonio.Antonioè stato difeso – in questo processo protrattosi per oltre dieci anni- dall’avvocato prof. Giuseppe De Angelis e dall’avvocato Gianluca D’Aiuto (medesimo collegio difensivo anche per Antonio Lo Schiavo) mentre Francescoè stato difeso dagli avvocati Cristina Riccardi, Alfredo Troisi e Genserico Miniaci. Prezioso anche il lavoro svolto dal consulente di parte Stefano Vignone.Una vicenda giudiziaria protrattasi oltre un decennio, se si considera la decreto con cui fu disposto il rinvio giudizio difu emesso il 22 ottobre 2014, mentre la sentenza didell’allorarisale al 7 novembre 2011.