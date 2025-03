Ilfattoquotidiano.it - “Faccio male ai tuoi figli e ti sfiguro con l’acido”: il ricatto sessuale del tiktoker alla madre che lo ospitava

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi diceva che se avessi chiamato la polizia avrebbe fatto delai miei”. Non c’erano solo le minacce. Una donna di Torino ha denunciato di aver subito abusi sessuali e unda parte di Reda El Houari, influencer marocchino di 31 anni. L’uomo da Sassuolo era partito per essere ospite della donna. Ora ilè stato arrestato per violenzaa Torino.vittima aveva chiesto ospitalità per ampliare la possibilità di produrre contenuti. Una volta a casa della vittima, sposata edi tre bambini, si sarebbero consumate le violenze: approfittando dell’assenza del marito di lei. Botte e la minaccia di gettarle acido sul viso se avesse chiamato le forze dell’ordine.All’arrivo della polizia la donna aveva un taglio sul volto. L’uomo, che aveva già precedenti specifici e su cui pende anche un decreto d’espulsione visto che non è cittadino italiano, è stato arrestato e all’udienza di convalida è stato disposto il divieto di avvicinamento e di dimora a Torino.