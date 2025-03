Ilrestodelcarlino.it - Fabriano non gioca e Jesi si deve arrendere

Una giornata di "riposo" inaspettata per la Ristoproche ieri non è scesa in campo per la rinuncia a salire fino al palas di Cerreto d’Esi per difficoltà economiche della società abruzzese. Il ritiro del Chieti comporterebbe una revisione della classifica con le società che ci hanno giàto che perderebbero gli eventuali punti conquistati. In casa Chiesti, stando alle notizie che arrivano dall’Abruzzo, sembrerebbe che stavolta servirebbe un vero e proprio miracolo per salvare la società che sembra arrivata al capolinea. Da parte della società ci sarebbe un silenzio assordante perchè tutto tace all’esterno della stanza dei bottoni. Il club teatino, emblema della palla a spicchi locale, ha deciso di rinunciare alla partita contro la Janusin programma ieri. E proprio la Ristopro ha dato la notizia dopo aver ricevuto intorno all’ora di pranzo della vigilia la comunicazione ufficiale della Fip: non si giocherà al PalaChemiba, dunque.