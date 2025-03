Oasport.it - Fabio Fognini eliminato da Smith nelle qualificazioni di Indian Wells

Si interrompe al primo turno l’avventura didel Masters 1000 di2025. Il tennista italiano, al rientro dopo uno stop di quasi due mesi per un infortunio al piede, è stato sconfitto in due set dalla wild card americana Coltoncon il punteggio finale di 6-3 6-4 in quasi un’ora e mezza di gioco.Il ligure, accreditato della settima testa di serie nel tabellone cadetto, ha pagato sicuramente una condizione non ottimale dopo aver rinunciato alla stagione indoor in Europa a causa del problema fisico che lo aveva costretto a saltare il primo Slam dell’anno (dando forfait a Melbourne poche ore prima del match contro Grigor Dimitrov e cedendo il suo posto al connazionale Francesco Passaro).ha rimediato una dura sconfitta sul cemento californiano contro il numero 261 al mondo, perdendo i primi tre turni di servizio consecutivi a inizio incontro e cedendo la frazione inaugurale per 6-3 nonostante due break.