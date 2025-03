Sportnews.eu - F1, Vasseur sorprende i fan: “Test non attendibili”

Terminati i primidi Formula 1 sul tracciato di Sakhir in Bahrein, Ferrari eccellente, maci va cauto: “non”.Sono terminati ieri i primisul tracciato di Sakhir in Bahrein. Un periodo decisamente positivo per tutto il Circus di Formula 1: atmosfera rilassante, ottimista e leggera, e prove in pista riuscite per tutte le scuderie, persino per la Haas, la quale ha avuto un piccolo incidente, con il cofano scoppiato durante le prove di Oliver Bearman. In particolare, McLaren e Ferrari sono state velocissime.Ferrari in Bahrein (Sportnews.eu)A tal proposito, il direttore tecnico di Red Bull, Pierre Waché, si è lamentato delle rivali, per via dell’applicazione di un particolare che non è sfuggito agli occhi dei più esperti, e che ha favorito sia Ferrari che McLaren.