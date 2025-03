Sportnews.eu - F1, Ferrari blocca il passaggio di Cardile in Aston Martin: il motivo

Il Mondiale 2025 è alle porte e l’attesa cresce in modo spasmodico: ci sono però dei colpi di scena in vista della prossima stagioneEnrico(Instagram)Il Mondiale 2025 di Formula 1 è quello più atteso degli ultimi anni. Dopo il dominio recente della Redbull e di Max Verstappen, l’ultimo titolo è stato più combattuto e, soprattutto, la scuderia di Milton Keynes ha dovuto abdicare nel campionato costruttori, conquistato dalla McLaren di Norris e Piastri. A pesare è stato il poco apporto dato da Sergio Perez che, specialmente nella seconda parte della stagione, non è riuscito a ottenere risultati soddisfacenti che potessero portare punti rilevanti in aggiunta a quelli di Verstappen. Il messicano, per questo, non è stato confermato alla guida della Redbull: in questa stagione sarà sostituito dal neozelandese Liam Lawson.