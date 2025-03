Game-experience.it - Exoborne, provato in anteprima: A.A.A. cercasi exosuite tempestosi

Leggi su Game-experience.it

Nel mercato odierno, vediamo sempre più software house essere impegnate nella ricerca di un titolo, che possa renderle note principalmente per il numero di player attivi, piuttosto che per la qualità del prodotto complessiva. In questa costante ricerca di ciò che più possa attirare il pubblico, il genere degli extraction shooter negli ultimi anni la sta facendo da padrone. Dopo il recente successo di Delta force, un PvPvE in prima persona sviluppato da Team Jade, ora è il momento di, il quale prova a lanciarsi sul campo di battaglia mescolando dinamiche già consolidate in diverse realtà a qualcosa di inedito. Il risultato?Dai vampiri agli esoscheletriIn questi giorni è attiva una fase di playtest, dove dopo aver creato un team adatto alla sfida abbiamo deciso di dedicarci qualche ora sul nuovo titolo di Sharkmob AB, gli sviluppatori di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, un battle royale uscito nel 2022, ambientato in una Praga consumata da una guerra spietata tra clan di vampiri.