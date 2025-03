Sportnews.eu - Ex preparatore di Djokovic rivela: “Lo chiamavo Mister Why”

Marco Panichi fa parte dello staff del numero 1 al mondo, ma per molti anni ha lavorato con il serbo: conosce quasi tutto su di lui Novak(Instagram)I migliori si affidano ai migliori. E’ una regola non solo dello sport, ma anche della vita. E specialmente in una disciplina individuale come il tennis, in cui ogni dettaglio deve essere curato alla perfezione, è normale che vengano i componenti dello staff vengano scelti minuziosamente. E in un periodo dove ormai si sta completando il cambio generazionale, è altrettanto possibile che i professionisti che hanno lavorato con i migliori giocatori di un tempo, siano scelti da chi ora è in testa alla classifica. E questo è il caso di Marco Panichi,atletico romano, che dallo scorso settembre fa parte dello staff di Jannik Sinner.