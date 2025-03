Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi l’11 marzo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Imetalmeccanici sono statialle 18.30, nella Sala Verde, per un incontro con il governo sul dossier ex. Lo apprende l’AdnKronos da fonti sindacali. Domani invece isono statial ministero del Lavoro per il proseguimento della discussione sulla Cigs per l'ex. — [email protected]