Ex casa di cura Quisisana, si prepara la rinascita. Cominciata la procedura

Montecatini Terme, 3 marzo 2025 – Il Comune avvia laper l’inserimento di una variante nel regolamento urbanistico, per consentire la presentazione del piano di rigenerazione urbana destinato alladella exdi, a Montecatini Alto. L’edificio è destinato ad avere nuova vita come residenza sanitaria assistita (Rsa) convenzionata con il servizio pubblico. Il 16 dicembre dello scorso anno, un soggetto specializzato nello sviluppo di strutture di questo genere ha avviato un confronto con l’amministrazione per concretizzare il progetto. Il piano di rigenerazione urbana, ideato dalla Regione, coinvolta nella, rappresenta l’alternativa strategica al nuovo consumo di suolo attraverso interventi volti a riqualificare il contesto della città . La exdi, dove sono nate generazioni di bambini e sono stati effettuati numerosi interventi chirurgici, è chiusa da oltre 22 anni.