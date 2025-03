Europei Indoor di Atletica tutto pronto ad Apeldoorn | l’Italia punta alle medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Comincia il conto alla rovescia in questa prima settimana di marzo che porterà aglidiLeggera. Partiranno da domani, gli Azzurri cheno alla storia.La competizione si svolgerà da giovedì 6 marzo, fino al 9 marzo.Come riporta fidal.it – C’è da segnalare la rinuncia di due ottocentisti che erano inizialmente nell’elenco dei convocati: alla luce di condizioni fisiche non ideali, nelle ultime ore hanno scelto di non prendere parte alla trasferta Simone Barontini ed Elena Bellò. Di conseguenza la spedizione italiana diventa di 37 atleti, di cui 19 uomini e 18 donne. Tra loro anche i bronzi olimpici Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), e lemondialiLeonardo Fabbri (peso), Lorenzo Simonelli (60hs), Zaynab Dosso (60).Nella mattinata di mercoledì gli azzurri avranno la possibilità di accedere per la prima volta all’arena dei Campionati, l’Omnisport di, velodromo da circa cinquemila posti, per il consuetonamento ufficiale della vigilia che prevede anche le prove di partenza con gli starter.