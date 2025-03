It.insideover.com - Esplosivo nei visori dei piloti russi di droni, gli 007 di Kiev in stile Mossad

La guerra moderna non è fatta solo di forza, ma anche di iniezioni di terrore portate attraverso il sabotaggio e la guerra psicologica affidata all’informazione. Per questo l’intelligence ucraina potrebbe aver deciso di “svelare” i dettagli di una delle più delicate e sofisticate operazioni condotte fino ad ora: nascondere esplosivi neiusati daiper guidare iin battaglia. La delicata azione di sabotaggio sembra essere ispirata un’altra recente operazione che resterà senza dubbio nella storia dello spionaggio, quella del, il servizio segreto israeliano che ha sabotato i beeper e i walkie-talkie degli Hezbollah libanesi. Secondo una dichiarazione dell’intelligence militare di, degli agenti del GUR avrebbero inserito con successo dei piccoli esplosivi in un “lotto diperdestinati all’esercito russo” provocando “decine di feriti” tra le fila nemiche.