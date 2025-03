Ilrestodelcarlino.it - Esercitazione a Piancavallaro. Simulati soccorsi in caso di valanga. Squadre da tutta la regione

Un’altraal Cimone dopo quella, lo scorso week-end, legata alla sperimentazione della telemedicina. Sabato scorso, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha svolto un’intensa giornata in località, un test su ricerca e soccorso indi. L’attività ha coinvolto diverse Unità di soccorso provenienti dala, composte da personale tecnico e sanitario (medici e infermieri), che durante la giornata si sono impegnate nella simulazione di un intervento per il ritrovamento di più persone sepolte sotto la neve ( impiegati figuranti e manichini). Sono state utilizzate più tecniche per la localizzazione dei sepolti: Artva (strumento elettronico in grado di rilevare i segnali di trasmettitori indossati dalle vittime) e RECCO (tecnologia che consente di localizzare riflettori passivi inseriti nell’abbigliamento o nell’attrezzatura degli escursionisti).