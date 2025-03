Ilrestodelcarlino.it - Escrementi e offerte rubate, troppi vandalismi: chiude la chiesa di San Giacomo

Reggio Emilia, 3 marzo 2025 – L’ennesimo episodio di vandalismo ha portato la parrocchia dei Santissimi Petro eApostoli a decidere per la chiusura delladi San, in via Roma, a eccezione degli orari che interessano le celebrazioni liturgiche. Lo stesso provvedimento non vale per ladi San Pietro, in via Emilia San Pietro, che non è stata interessata da questi ultimi, spiacevoli episodi. Sanper il momento sarà quindi aperta solo il sabato alle 18.30 e la domenica alle 11.30. “Ci troviamo costretti a impedire l’accesso alla– si legge in un volantino affisso sulladi San, firmato da don Alessandro Ravazzini e datato 28 febbraio 2025 –. A causa dell’inciviltà di alcuni delinquenti, adeguatamente ripresi dalle telecamere, e dell’indifferenza di chi entrando inli ha lasciati agire impunemente, siamo costretti a prendere questo provvedimento che penalizza coloro che invece in questo luogo riconoscono la casa di Dio e vengono per onorare la sua presenza”.