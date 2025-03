Ilfattoquotidiano.it - Esami istologici in ritardo: metastasi e decessi a Trapani. La magistratura indaga e Schifani convoca in Regione i vertici dell’Asp

Dopo le denunce sulle lunghe attese per l’esito degli, si muove la procura di Marsala, guidata da Fernando Asaro. Dopo la denuncia di Maria Cristina Gallo, un’insegnante di 56 anni che ha atteso 8 mesi per i risultati, adesso l’Autorità giudiziaria ha acquisito le cartelle cliniche dell’ospedale di Mazara dove era stata operata la donna, a dicembre del 2023. Un’asportazione di una cisti uterina, dalla quale era stato prelevato un campione per le analisi che però, nonostante i solleciti della paziente, sono arrivati nel luglio successivo, quando ormai aveva sviluppato.Ma quello della donna non è l’unico caso. Anche Paolo Robino era stato operato di tumore alla prostata il 24 settembre scorso all’ospedale di Marsala, ma l’esito dell’esame istologico è arrivato il 23 gennaio scorso, dieci giorni dopo la sua morte per infarto.