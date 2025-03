Bergamonews.it - Epilazione laser: a Smart Clinic il futuro della bellezza

Leggi su Bergamonews.it

Negli ultimi anni, l’permanente è diventata uno dei trattamenti estetici più richiesti, grazie alla sua efficacia e durata nel tempo.Esistono numerose tecnologie all’avanguardia disponibili sul mercato, ma, network di strutture ambulatoriali innovative creato nel 2014 dal Gruppo San Donato per portare l’eccellenza sanitaria del primo gruppo ospedaliero italiano ancora più vicina ai pazienti, ha scelto di affidarsi a unad esclusivo uso medico di ultima generazione, che si distingue per innovazione e risultati, grazie anche alle altissime performance tra le più veloci al mondo.Non solo: è adatto anche alle pelli sensibili e a zone delicate come viso e ascelle. Scopriamo come funziona e i vantaggi che offre insieme al dott. Riccardo Gazzola, chirurgo plastico e medico estetico didi Orio, all’interno del Centro Commerciale Oriocenter e nelladi Bellinzago, all’interno del Centro Commerciale La Corte Lombarda, dove è presente questa tecnologia.