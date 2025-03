Iltempo.it - Epidemia di morbillo in Texas. Kennedy Jr cambia rotta: “Il vaccino è fondamentale”

Leggi su Iltempo.it

Il segretario alla Sanità degli Stati Uniti Robert F.Jr, noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini, ha espresso ieri il suo sostegno a quello contro il, mentre un'della malattia si diffonde nel sud-ovest del paese. Un bambino non vaccinato è morto a fine febbraio nello stato del, nel primo caso di decesso negli Stati Uniti per questa malattia altamente contagiosa in un decennio. Recentemente confermato segretario alla Sanità,ha già fatto numerose affermazioni definite da molti esperti false e fuorvianti sulla sicurezza delcontro, parotite e rosolia (MMR) e ha minimizzato la crescente, affermando che i focolai annuali non sono «insoliti». Ma domenicasi è detto «profondamente preoccupato per la recentedi», in un articolo pubblicato da Fox News.