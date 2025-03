Lanazione.it - Entra in un garage per rubare, poi minaccia i residenti. I due lo bloccano e lo fanno arrestare

Prato, 3 marzo 2025 – Un cittadino nigeriano di 36 anni, regolarmente in Italia ma già noto alle forze dell'ordine per furti in abitazione, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata. L'uomo si era introdotto in uncondominiale, tentando di forzare l'ingresso con una tronchese e un cacciavite, quando è stato scoperto da dueattratti dai rumori sospetti provenienti dal piano terra. Gli inquilini, affrontando il malintenzionato, sono statiti con due bottiglie di vetro affinché si allontanassero. Tuttavia, i condomini coraggiosamente sono riusciti a trattenere l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. A seguito dell'arresto, sul soggetto è stato emesso un provvedimento che prevede l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.