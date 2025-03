Lanazione.it - Energie rinnovabili e critiche: "Territorio già virtuoso e il fotovoltaico è invasivo"

Leggi su Lanazione.it

Quando si parla di nuovi impianti per lebisogna tenere presenti almeno due fattori: il primo è che la nostra provincia è già la più virtuosa della Toscana, il secondo è che "tappezzare" ildi pannelli solari potrebbe portare a perdere quella sensazione di habitat naturale che ci viene invidiato da gran parte del Paese e non solo. E’ questa la riflessione che invita a fare Ludovico Baldi, consigliere comunale della lista "Vivarelli Colonna" o e studente laurea magistrale in "ingegneria energetica. "La nostra provincia in campo energetico rinnovabile – dice Baldi – è di gran lunga la più virtuosa della Toscana, contando che, secondo i dati ufficiali, riesce a generare tramite Fer il 180 percento del fabbisogno complessivo della propria domanda elettrica. Essere così virtuosi significa anche una scarsità effettiva di richiesta elettrica e, di conseguenza, un evidente limite in ambito industriale.