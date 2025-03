Oasport.it - Ename Samyn Classic: Van Der Poel apre la sua stagione con la classica belga, c’è Luca Mozzato

La 57esima edizione dellasi correrà domani martedì 4 marzo. La corsapartirà da Quaregnon e terminerà dopo ben 199.1 chilometri a Dour. Lo scorso anno laa, conosciuta con il nome di Le, fu conquistata in volata da Rex Laurenz (Intermarché-Wanty), seguito dal portoghese Antonio Morgado (UAE Team Emirates XRG).Il percorso nei 90 chilometri iniziali non presenta alcuna difficoltà, ma si dovrà comunque prestare molta attenzione alle insidiosissime strade del Belgio. Le asperità inizieranno con la Côte de la Roquette (400 metri ad una pendenza media del 2%) che segna l’ingresso nel circuito finale. I corridori affronteranno anche due tratti in pavé di Rue Chasse de la Motte (300 metri) e Rue des Jonquilles (400 metri) ed arriveranno, al termine dei tre giri nel circuito, sul traguardo di Dour.