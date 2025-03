Ilpescara.it - Empowher: un'esperienza per celebrare le donne

Leggi su Ilpescara.it

Sabato 8 marzo, in occasione della festa della donna, si terrà all’Aurum EmpowHr 2025, un’unica pensata per le. Ingresso libero ma posti limitati, per cui è necessaria la prenotazione qui: https://tinyurl.com/2025Ci saranno incredibili speaker pronte a condividere la.